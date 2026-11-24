Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.04 Prozent auf 2’370.26 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.159 Prozent auf 2’373.13 Punkte an der Kurstafel, nach 2’369.36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2’375.59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2’359.59 Punkten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SLI mit 2’325.30 Punkten berechnet. Der SLI stand vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 2’314.36 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2’040.27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.19 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1.95 Prozent auf 638.00 CHF), Swisscom (+ 1.64 Prozent auf 714.00 CHF), Amrize (+ 1.27 Prozent auf 34.39 CHF), Nestlé (+ 1.13 Prozent auf 85.84 CHF) und Swiss Re (+ 0.99 Prozent auf 152.30 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Kühne + Nagel International (-3.37 Prozent auf 218.20 CHF), VAT (-2.58 Prozent auf 506.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2.40 Prozent auf 66.68 CHF), Sandoz (-1.78 Prozent auf 81.52 CHF) und Lindt (-1.09 Prozent auf 8’180.00 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’953’079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 343.676 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.41 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch