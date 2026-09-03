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03.09.2026 06:37:00
Sleeping Giant Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sleeping Giant Capital äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Auf der Umsatzseite hat Sleeping Giant Capital im vergangenen Quartal 0.1 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sleeping Giant Capital 0.1 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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