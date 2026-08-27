Sleep Cycle Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sleep Cycle Registered hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Sleep Cycle Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.29 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.710 SEK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Sleep Cycle Registered 49.9 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 63.6 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch