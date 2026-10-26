Sleep Cycle Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sleep Cycle Registered präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.670 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sleep Cycle Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 17.33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 50.9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 61.5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch