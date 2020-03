Sleep Country annonce la fermeture temporaire de tous les magasins de détail « Sleep Country Canada » et « Dormez-vous » en raison de la COVID-19

L'entreprise continuera à offrir ses services de commerce électronique aux Canadiens qui ont besoin d'aide pour créer des dispositions de sommeil improvisées en raison de la quarantaine et de l'auto-isolement

TORONTO, le 21 mars 2020 /CNW/ - Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country » ou « Sleep Country Canada » ou la « société ») (TSX : ZZZ) a annoncé aujourd'hui sa décision de fermer temporairement tous ses magasins de détail à la clôture de ses opérations le samedi 21 mars.

« Au cours de la semaine dernière, de nombreux clients se sont rendus dans nos magasins de détail pour obtenir une aide urgente et immédiate afin de créer de nouvelles dispositions pour dormir chez eux. De nombreux clients nous ont demandé de les aider à créer des espaces d'auto-isolement pour les membres de leur famille et leurs amis. Nous avons pu fournir aux clients des couvertures, des oreillers, des matelas et des lits pliants, qui sont tous des articles essentiels pour aider les familles à traverser cette période d'incertitude », a déclaré Dave Friesema, directeur général de Sleep Country.

« Cependant, les directives des gouvernements fédéraux et provinciaux pour les commerces de détail deviennent de plus en plus prescriptives, car les responsables mettent de plus en plus l'accent sur l'importance de la prise de distance en public en vue de freiner la propagation du virus. C'est pourquoi nous avons décidé de transférer tous les achats des clients sur notre plateforme de commerce électronique et de fermer nos points de vente physiques pour le moment », a ajouté M. Friesema.

Tous les magasins de détail « Sleep Country Canada » et « Dormez-vous » seront temporairement fermés à 17 h le samedi 21 mars, dans l'espoir de reprendre leurs activités le vendredi 3 avril, conformément aux directives du gouvernement.

Nos associés continueront de bénéficier de leur rémunération pendant cette période de fermeture. Notre équipe du service clientèle continuera à répondre aux questions des clients. Les clients qui souhaitent acheter en ligne des articles de literie essentiels peuvent le faire à l'adresse suivante www.sleepcountry.ca ou www.dormezvous.com .

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant omnicanal de matelas et literie, ainsi que le seul détaillant spécialisé en produits de sommeil avec une présence de magasins physiques et en ligne. Sleep Country exerce ses activités de vente au détail sous trois bannières (les « bannières ») : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec; « Dormez-vous », et « Endy », principal détaillant canadien de matelas dans une boîte en ligne. Au 21 mars 2020, Sleep Country comptait 276 magasins et 17 centres de distribution à travers le Canada. Tous les magasins de l'entreprise sont détenus par la société, ce qui lui permet de maintenir une culture axée sur le service à la clientèle, assurant une expérience cohérente et de qualité supérieure dans les magasins et lors de la livraison à domicile. Sleep Country collabore également étroitement avec des organismes caritatifs canadiens pour faire don de matelas neufs ou en bon état aux familles et enfants dans le besoin.

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations