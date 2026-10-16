SLD Entertainment: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SLD Entertainment äusserte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

SLD Entertainment vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 30.05 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 22.16 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 843.2 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 8.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 917.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch