Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’149 -0.6%  SPI 18’200 -0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’887 0.1%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’937 -0.3%  Gold 4’935 0.0%  Bitcoin 70’483 -0.1%  Dollar 0.7902 0.1%  Öl 65.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882
Top News
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Nikkei und TOPIX im Aufwind? Experten setzen auf Japan-Aktien 2026
Vonovia SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...

Schlumberger Aktie 555100 / AN8068571086

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 13:35:52

SLB Earnings Decline In Q4; Raises Dividen; Targets $4 Bln Shareholder Returns

Schlumberger
38.81 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - SLB N.V. (SLB), an oilfield services company, on Friday reported net income declined in the fourth quarter compared with the previous year.

For the fourth quarter, net income attributable declined 25 percent to $824 from $1.10 billion in the prior year.

Earnings per share were $0.55 versus $0.77 last year.

Adjusted EBITDA declined 2 percent to $2.33 billion from $2.38 billion in the same period last year.

Revenue increased to $9.75 billion from $9.28 billion in the previous year.

Further, the company said its board approved a 3.5% increase in the quarterly cash dividend to $0.295 per share from $0.285 per share, effective with the dividend payable on April 2, to shareholders of record on February 11.

The company said it expects to generate strong cash flows in 2026 and plans to return more than $4 billion to shareholders through dividends and share repurchases, starting with the 3.5% increase in its quarterly dividend.

In the pre-market trading, SLB is 0.35% lesser at $49.15 on the New York Stock Exchange.