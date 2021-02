Slack-Aktie gibt nachbörslich ab: Slack nähert sich der Umsatz-Milliarde an

Slack teilte am Donnerstagabend nachbörslich die vorläufigen Umsatzzahlen für das abgelaufene Jahresviertel und Geschäftsjahr mit den Anlegern.

Laut der Mitteilung des Konzerns belief sich der Umsatz im vierten Quartal 2020 auf 250,6 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr standen 902,61 Millionen US-Dollar in den Büchern. Im Jahresvergleich bedeutet das eine Steigerung von 43 Prozent. Damit ist Slack auf dem besten Wege die Marke von 1 Milliarde US-Dollar Umsatz im Jahr zu knacken.

In seiner Pressemitteilung spricht Slack von einem "Rekordquartal in Bezug auf die Gewinnung von zahlenden Kunden, einschliesslich des Gewinnens weiterer grosser Unternehmenskunden, deren Ausgaben einen wiederkehrenden Jahresumsatz von über 100.000 USD aufweisen". Insgesamt konnte der Dienst im vergangenen Jahr 156.000 zahlende Kunden hinzugewinnen, ein Plus von 42 Prozent.

Die genauen und geprüften Kennzahlen will Slack am 4. März vorlegen.

Für die an der NYSE notierte Slack-Aktie geht es im nachbörslichen Handel zeitweise 1,41 Prozent auf 41,21 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.ch