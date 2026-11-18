SL hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 131.00 KRW gegenüber 1484.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.71 Prozent auf 1’363.90 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1’302.61 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch