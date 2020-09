Skyworth publie son rapport financier pour le premier semestre 2020

Malgré la pandémie de la COVID-19, le fabricant chinois d'électroménager connaît une croissance significative de son résultat net

SHENZHEN, Chine, 3 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Skyworth Group Co., Ltd. (symbole boursier : 00751.HK, « Skyworth ») a publié le 31 août son rapport financier concernant la première moitié de 2020, rapport selon lequel Skyworth a généré un chiffre d'affaires s'élevant à 15,98 milliards de yuans (environ 2,33 milliards USD), un bénéfice brut de 3,09 milliards de yuans (environ 451 millions USD) et une marge bénéficiaire brute de 19,3 %. Le fabricant chinois d'électroménager a enregistré des bénéfices non audités avant et après déduction d'intérêts non contrôlés de 573 millions de yuans (environ 83,7 millions USD) et de 391 millions de yuans (environ 57,1 millions USD) pour la période de référence, soit une hausse de 64,66 % et 116,02 % respectivement par rapport à l'année dernière.

En réponse à l'impact de la COVID-19 et de l'augmentation des stocks dans l'électroménager, Skyworth a mis en place des dispositions au cours de la première moitié de cette année afin d'ajuster ses stratégies opérationnelles, avec une mise à niveau de ses produits et services. Le Groupe a de plus pris diverses mesures pour améliorer son efficacité opérationnelle d'ensemble, ce qui a entraîné une augmentation de la rentabilité globale.

L'unité sectorielle des multimédias du Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 9,39 milliards de yuans (environ 1,37 milliard USD). En bénéficiant de « l'économie où l'on reste chez soi », le service de valeur ajoutée sur internet offert par sa société de réseau COOCQQ a affiché un chiffre d'affaires de 506 millions de yuans (environ 73,9 millions USD), soit une augmentation de 130 millions de yuans (environ 19,0 millions USD) ou de 34,6 % si l'on compare ceci aux 376 millions de yuans (environ 54,9 millions USD) pour la même période l'an dernier. Le service de valeur ajoutée sur internet est devenu le nouveau moteur de croissance du Groupe. Skyworth a également résisté à l'impact négatif de la pandémie en optimisant ses circuits de distribution sur les marchés étrangers et ceci lui a permis de parvenir à une croissance considérable durant cette période difficile. À la fin de juin, le Groupe enregistrait un chiffre d'affaires s'élevant à 5,58 milliards de yuans (environ 816 millions USD) sur tous les marchés à l'extérieur de la Chine, représentant 34,9 % de son chiffre d'affaires total et une augmentation de 12,2 % en glissement annuel.

Skyworth planifie pour l'avenir de surveiller étroitement les tendances des marchés et d'accélérer l'intégration de la 5G et de l'intelligence artificielle dans tous les produits « terminaux » que la Société propose. Ceci s'accomplira en stimulant la recherche et développement sur diverses lignes de produits, notamment les télévisions connectées sur la 5G, les systèmes d'accès à domicile sur 5G, les systèmes de contrôle de la maison intelligente et l'électroménager de nouvelle génération destiné à la maison intelligente dans le but de créer un nouveau portefeuille qui consolidera sa part de marché et sa compétitivité. La Société va par ailleurs se concentrer sur les trois autres éléments qui ont été essentiels à la réalisation de sa vision d'entreprise sur la création d'un 'vivre-mieux' centré sur la maison : intelligence, connexions et écosystèmes.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1248402/IFA.jpg