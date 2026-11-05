Skyworks Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Skyworks Solutions lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.940 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.95 Prozent zurück. Hier wurden 1.05 Milliarden USD gegenüber 1.10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3.08 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch