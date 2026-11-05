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05.11.2026 06:37:00
Skyworks Solutions: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Skyworks Solutions äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 10.71 ARS gegenüber 59.46 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1’568.37 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Skyworks Solutions einen Umsatz von 1’461.64 Milliarden ARS eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 78.23 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 166.37 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23.10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5’707.55 Milliarden ARS, während im Vorjahr 4’636.68 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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