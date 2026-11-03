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03.11.2026 22:48:23
Skyworks Q4 Profit Falls
(RTTNews) - Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) on Tuesday reported a drop in profit for the fourth quarter, as revenue declined and restructuring, acquisition-related and other charges weighed on operating results.
Net income for the fourth quarter fell to $23.4 million, or $0.15 per share, from $141.4 million, or $0.94 per share, in the year-ago quarter.
Revenue declined to $1.046 billion from $1.10 billion. Gross margin edged up to 40.9 percent from 40.7 percent.
Adjusted net income decreased to $193.3 million, or $1.28 per share, from $263.7 million, or $1.76 per share, a year earlier.
For the first quarter of fiscal 2027, Skyworks expects revenue of $1.80 billion to $1.90 billion and adjusted earnings per share of about $1.25 at the midpoint.
The company also expects to realize about $150 million in operating expense synergies during fiscal 2027 and targets an annualized synergy run rate of $250 million to $300 million by year-end, progressing toward at least $500 million within 24 to 36 months of the Qorvo combination.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Skyworks Solutions Inc.
Analysen zu Skyworks Solutions Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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