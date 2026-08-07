Skyward Specialty Insurance Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Skyward Specialty Insurance Group liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Skyward Specialty Insurance Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Skyward Specialty Insurance Group ein EPS von 0.930 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 476.9 Millionen USD gegenüber 320.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch