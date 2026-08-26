Skyverse Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Skyverse Technology A präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.17 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.010 CNY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33.57 Prozent auf 545.0 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 408.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch