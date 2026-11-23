Skystone Capital stellte am 20.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Skystone Capital ein Ergebnis je Aktie von 0.010 PLN vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 48.35 Prozent auf 32.0 Millionen PLN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 61.9 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch