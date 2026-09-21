Skystone Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Skystone Capital stellte am 18.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Skystone Capital hat ein EPS von 0.01 PLN vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.010 PLN auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42.17 Prozent auf 37.8 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Skystone Capital 65.3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch