SKYRIZI®, commercialisé par AbbVie, est maintenant remboursé par d'autres régimes publics d'assurance médicaments pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave

SKYRIZI est un inhibiteur de l'interleukine-23 (IL-23) indiqué pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave 1 .

Dans les études cliniques, SKYRIZI a procuré des réductions significatives des lésions psoriasiques après seulement 16 semaines, lesquelles se sont maintenues durant un an (52 semaines) 1 .

Le régime public du Nouveau-Brunswick rembourse SKYRIZI depuis le 19 mars 2020.

Le régime public du Yukon rembourse SKYRIZI depuis le 1 er avril 2020.

Le régime public de la Colombie-Britannique rembourse SKYRIZI depuis le 5 mai 2020.

Le régime public de Terre-Neuve-et- Labrador rembourse SKYRIZI depuis le 16 septembre 2020.

MONTREAL, le 1er oct. 2020 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV), une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement, a annoncé aujourd'hui que SKYRIZI® (risankizumab) est désormais inscrit sur la liste de médicaments du Nouveau-Brunswick, du Yukon, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-et-Labrador comme médicament nécessitant une autorisation spéciale ou médicament d'exception pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave.

SKYRIZI est le fruit d'une collaboration entre Boehringer Ingelheim et AbbVie, cette dernière étant responsable du développement et de la commercialisation du produit à l'échelle mondiale. Il est le seul inhibiteur de l'IL-23 à faire l'objet d'un accord favorable avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP).

« J'ai eu la chance de participer à la réalisation des essais cliniques. SKYRIZI a amélioré la qualité de vie de mes patients atteints de psoriasis en leur permettant d'avoir une peau exempte de lésions », affirme la Dre Irina Turchin, M.D., FRCPC, de Fredericton, au Nouveau-Brunswick. « Je suis heureuse de voir que ce traitement est maintenant offert à davantage de patients au Nouveau-Brunswick. »

Le psoriasis est une affection chronique qui touche 125 millions de personnes à l'échelle mondiale, dont 1 million de Canadiens, et bon nombre d'entre elles n'arrivent toujours pas à atteindre leurs objectifs thérapeutiques ou finissent par ne plus répondre à leur médicament2-4. La forme la plus courante du psoriasis est le psoriasis en plaques, qui touche environ 90 % des patients5.

« Je suis emballé de pouvoir offrir SKYRIZI aux patients atteints de psoriasis modéré à grave en Colombie-Britannique, car le médicament est maintenant inscrit sur la liste des médicaments remboursés par le programme provincial PharmaCare. Grâce à mon expérience avec le médicament durant les essais cliniques, j'ai personnellement pu voir comment il permet d'obtenir la disparition complète et durable des lésions chez de nombreux patients. Les patients apprécient particulièrement le calendrier d'administration », explique le Dr Chih-ho Hong, M.D., FRCPC, dermatologue.

Le psoriasis a une composante génétique. En effet, environ le tiers des personnes atteintes de psoriasis comptent au moins un membre de leur famille qui est également aux prises avec la maladie5. Fait à noter, la prévalence du psoriasis est de 5 à 10 fois plus élevée à Terre-Neuve-et-Labrador que dans le reste du Canada6.

« PsoriasisNL est heureux d'apprendre qu'un autre traitement du psoriasis est maintenant remboursé aux patients de la province. Nous aimerions remercier le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador qui continue de soutenir les thérapies de pointe destinées aux patients qui sont atteints de psoriasis grave. Terre-Neuve-et-Labrador étant la province où la prévalence de cette maladie est la plus élevée, l'accès à ces traitements a permis d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes de psoriasis », explique Deva Murthy, Présidente, PsoriasisNL.

Les liens ci-dessous permettent de prendre connaissance des critères de remboursement propres à chaque province :

Formulaire pour les régimes de médicaments du Nouveau-Brunswick

Formulaire pharmaceutique du Yukon (en anglais seulement)

(en anglais seulement) Programme PharmaCare de la Colombie-Britannique (en anglais seulement)

Programme de médicaments sur ordonnance de Terre-Neuve-et- Labrador Bulletin 139(en anglais seulement)

À propos de SKYRIZI

SKYRIZI est un nouvel anticorps monoclonal de type immunoglobuline humanisé conçu pour inhiber l'interleukine 23 (IL-23), une cytokine d'origine naturelle qui joue un rôle dans les réactions inflammatoires et immunitaires1. Le 17 avril 2019, Santé Canada a émis un avis de conformité pour SKYRIZI dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave chez les patients qui sont candidats à un traitement à action générale ou à une photothérapie. L'approbation était fondée sur les résultats d'études cliniques qui ont démontré des réductions significatives des lésions cutanées après seulement 16 semaines, effet qui était maintenu à la semaine 52, à l'aide d'une dose administrée tous les 3 mois chez plus de 2000 patients adultes1. Les quatre études pivots de phase III, ultIMMa-1, ultIMMa-2, IMMvent et IMMhance, ont évalué plus de 2000 patients atteints de psoriasis en plaques modéré à grave4. Les Canadiens vivant avec le psoriasis en plaques modéré à grave sont bien représentés dans ces quatre études cliniques pivots sur lesquelles l'approbation de Santé Canada est fondée, ce qui reflète le leadership canadien dans ce programme de développement clinique.

À propos d'AbbVie en dermatologie

Pendant plus de dix ans, AbbVie a travaillé à la découverte de nouvelles solutions et à l'amélioration des soins pour les personnes atteintes de maladies cutanées graves. Grâce à son vaste programme d'essais cliniques, elle poursuit diligemment ses activités de recherche et s'adapte aux besoins changeants en dermatologie, en plus de faire avancer sa gamme de produits en développement afin d'aider les patients à atteindre leurs objectifs thérapeutiques et à vivre au-delà de leur maladie cutanée.

À propos d'AbbVie Care

Le programme AbbVie Care est conçu pour offrir aux patients une vaste gamme de services personnalisés tels qu'une aide au remboursement et à l'obtention d'un soutien financier, des services de pharmacie, la coordination et le rappel des analyses de laboratoire, des renseignements personnalisés et un soutien continu pour la prise en charge de la maladie tout au long du parcours thérapeutique. Pour plus d'information, consultez le site abbviecare.ca.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com. Suivez la société sur Twitter (@abbvieCanada et @abbvie) ou consultez ses offres d'emploi sur Facebook ou LinkedIn.

