Skymark Airlines stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Skymark Airlines lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 43.76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -46.060 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 25.00 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Skymark Airlines 23.58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch