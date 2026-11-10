Skymark Airlines stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Skymark Airlines hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70.93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 53.95 JPY erwirtschaftet worden.

Skymark Airlines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.00 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch