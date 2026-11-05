Skyline öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Skyline hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Skyline noch ein Gewinn pro Aktie von 1.03 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 727.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 684.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch