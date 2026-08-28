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28.08.2026 06:37:00
Skyline International Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Skyline International Development gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.33 ILS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skyline International Development ein EPS von -2.770 ILS in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 53.5 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 49.3 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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