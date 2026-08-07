Skyline hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Skyline veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.89 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.13 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.27 Prozent auf 710.2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 701.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch