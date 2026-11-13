SKYLARK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SKYLARK hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 25.49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SKYLARK noch ein Gewinn pro Aktie von 25.64 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.92 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 118.67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch