SKYLARK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SKYLARK präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20.48 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SKYLARK 15.47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

SKYLARK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121.19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20.47 JPY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 121.19 Milliarden JPY geschätzt.

Redaktion finanzen.ch