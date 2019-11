Skyhawk Therapeutics annonce une deuxième entente de collaboration multicible avec Celgene pour découvrir et mettre au point de petites molécules novatrices qui modulent l'épissage de l'ARN

Celgene aura droit à des options exclusives pour concéder sous licence un certain nombre des produits candidats de Skyhawk visant de multiples cibles de grande valeur pour les maladies auto-immunes, l'oncologie et l'immuno-oncologie.

Skyhawk recevra un paiement forfaitaire de 80 millions $ et sera admissible à d'éventuelspaiements d'étape et redevances.

WALTHAM, Massachusetts, 12 novembre 2019 /CNW/ - Skyhawk Therapeutics, Inc. (Skyhawk) annonce aujourd'hui avoir établi une deuxième collaboration stratégique internationale avec une entreprise liée à Celgene Corporation (NASDAQ : CELG). Cette nouvelle entente fait suite à une collaboration en juin 2018 entre les deux sociétés et porte sur des cibles pertinentes pour les secteurs des maladies auto-immunes, de l'oncologie et de l'immuno-oncologie. Elle valide une fois de plus la plate-forme technologique SkySTARTM, exclusive à Skyhawk. L'étendue de la collaboration permet aux parties d'interroger systématiquement une plage de cibles validées en clinique ou fortement associées à la base génétique de la maladie, mais considérées comme intraitables avec les traitements traditionnels par petites molécules.

En vertu de l'entente de collaboration, Skyhawk accorde à Celgene des options pour concéder sous licence exclusive les droits de propriété intellectuelle dans le monde entier des candidats découverts et développés dans le cadre de la collaboration et qui visent les cibles du programme. Si Celgene se prévaut de cette option, la société sera responsable de la poursuite du développement et de la commercialisation.

« Les progrès impressionnants qui ont été réalisés jusqu'à maintenant sur les cibles faisant partie de notre collaboration de 2018 ont incité Celgene à conclure cette nouvelle entente focalisant sur des cibles complexes allant au-delà de la neurologie », affirme Bill Haney, cofondateur et chef de la direction à Skyhawk Therapeutics. « Cela fournit d'autres éléments probants de la capacité de notre plate-forme technologique SkySTARTM à reconnaître rapidement les sites traitables et les composés chimiques uniques pour corriger l'épissage incorrect de l'ARNm, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements pour les patients. Nous avons très hâte de faire avancer les programmes en vertu de cette nouvelle collaboration et de pouvoir potentiellement offrir de nouvelles approches thérapeutiques aux patients présentant des besoins médicaux insatisfaits. »

« Les progrès rapides et substantiels de l'équipe de Skyhawk nous démontrent les avantages uniques de la plate-forme SkySTARTM et nous ont conduits à élargir notre relation. Nous considérons la plate-forme de Skyhawk comme une technologie essentielle et avant-gardiste qui soutiendra les portefeuilles visant les maladies auto-immunes, l'oncologie et l'immuno-oncologie de la société que nous sommes aujourd'hui et de celle que nous prévoyons être demain », déclare Rupert Vessey, M.A., B.M., B.Ch., F.R.C.P., D.Phil., président pour la recherche et le développement de stade précoce à Celgene Corporation.

