Skyguide reduziert Kapazität wegen technischer Störung

Genf (awp) - Eine technische Störung bei der Flugsicherung Skyguide hat am Dienstag den Flugverkehr in der Schweiz beeinträchtigt. Die Kapazität im Schweizer Luftraum wurde vorsorglich um 50 Prozent reduziert. An den Flughäfen Zürich und Genf kam es kurzzeitig zu Unterbrechungen bei Starts und Landungen.

Betroffen ist ein System, das für die Fluglotsen das Radarbild zur Überwachung des Luftverkehrs erzeugt, wie Skyguide am Dienstagnachmittag mitteilte. Der Flugbetrieb an beiden Flughäfen sei inzwischen wieder aufgenommen worden. Aufgrund der eingeschränkten Kapazität müsse allerdings mit Verspätungen gerechnet werden.

Skyguide hat einen Krisenstab einberufen und arbeitet an der Behebung der Störung. Die Sicherheit im Schweizer Luftraum sei gewährleistet. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es derzeit nicht.

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