Skyguide rechnet nach erfolgreicher Konsultation noch mit 50 Kündigungen

Genf (awp/sda) - Das Flugsicherungsunternehmen Skyguide rechnet nach einer erfolgreichen Konsultation neu im Rahmen ihres Restrukturierungsprogramms mit insgesamt 50 Kündigungen. In einer ersten Welle sind 14 Kündigungen vorgesehen, in einer zweiten Welle im Frühling 2027 rund 35.

Damit falle die Zahl der Kündigungen, dank des Konsultationsprozesses, deutlich tiefer aus als angenommen, teilte Skyguide am Montag weiter mit. Am geplanten Sparziel von 51 Millionen Franken und dem Abbau von rund 200 Stellen hält Skyguide nach eigenen Angaben aber unverändert fest.

Mitarbeitende, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen hätten 141 Vorschläge eingebracht, um die Zahl der Kündigungen zu senken. Skyguide habe diese geprüft und dort umgesetzt, wo sie einen wesentlichen Beitrag leisteten.

Skyguide führt dies nicht zuletzt auf den konstruktiven Dialog mit ihren Sozialpartnern zurück. Zu Beginn der Konsultation ging das Unternehmen von maximal 220 möglichen Entlassungen aus.

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