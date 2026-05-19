Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’388 1.1%  SPI 18’913 1.1%  Dow 49’571 -0.2%  DAX 24’613 1.3%  Euro 0.9151 0.1%  EStoxx50 5’888 0.7%  Gold 4’544 -0.5%  Bitcoin 60’445 0.2%  Dollar 0.7875 0.4%  Öl 110.6 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bayer-Analyse: DZ BANK hebt Aktie auf höhere Kaufen-Bewertung
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Inmitten von Nahost-Konflikt: Iranische Börse wieder geöffnet
Analysten heben den Daumen: Aktien von SAP und ServiceNow legen kräftig zu
DroneShield-Aktie weiter unter Druck: ASIC-Ermittlungen bremsen Erholung aus
Suche...
Plus500 Depot
19.05.2026 14:06:36

Skyguide rechnet mit Abbau von 220 Stellen bis Ende 2027

(Zusammenfassung. Ergänzung um letzte zwei Abschnitte mit Stellungnahme Syndicom.)

Genf (awp/sda/awp) - Nach aktuellem Stand rechnet Skyguide mit bis zu 220 möglichen Entlassungen bis Ende 2027. Die ersten neunzig Stellen könnten schon bis Ende des Jahres wegfallen. Vom Stellenabbau betroffen sein könnten Mitarbeitende in Dübendorf und in Genf, hiess es seitens der Schweizer Flugsicherung.

Der Stellenabbau solle in zwei Phasen erfolgen: Von September bis November 2026 könnten bis zu 90 Stellen wegfallen, zwischen Mai und Juni 2027 weitere bis zu 130 Stellen. Die operativ tätigen Flugverkehrsleitenden seien allerdings von möglichen Entlassungen ausgenommen. Am Dienstag eröffnete das Skyguide ein dreissig-tägiges Konsultationsverfahren.

Im Rahmen des Konsultationsverfahrens will Skyguide gemeinsam mit Sozialpartnern und Arbeitnehmervertretungen Massnahmen prüfen, um die Zahl der Kündigungen möglichst zu begrenzen. Genannt werden unter anderem weniger Neueinstellungen, Frühpensionierungen, interne Wechsel und ein geringerer Einsatz externer Mitarbeitender.

Bis zum 18. Juni können Mitarbeitende, Arbeitnehmervertretungen sowie Gewerkschaften Vorschläge einreichen, um Entlassungen zu vermeiden oder deren Folgen zu mildern. Anschliessend, so wurde mitgeteilt, werde das Unternehmen über das weitere Vorgehen entscheiden.

Kostendruck und Effizienzziele

Als Gründe für den Stellenabbau nennt Skyguide steigende Personal- und Systemkosten, unsichere Einnahmen, europäische Effizienzziele sowie komplexe interne Strukturen. Die Personalkosten hätten 2025 rund 382 Millionen Franken betragen, bei Gesamtausgaben von 576 Millionen Franken.

Skyguide wolle mit strukturellen Anpassungen die finanzielle Stabilität sichern, die Effizienz erhöhen und die Organisation stärker auf den Kernauftrag der Flugsicherung ausrichten, heisst es. Sicherheit und Betriebskontinuität seien während des gesamten Prozesses gewährleistet.

Das Flugsicherungsunternehmen sei sich seiner sozialen Verantwortung bewusst und wolle die Auswirkungen für Mitarbeitende so gering wie möglich halten sowie deren soziale Folgen abfedern. Gleichzeitig sei es für Skyguide aber essenziell, zentrale Kompetenzen und wichtige Mitarbeitende im Unternehmen halten zu können, um so den Betrieb und die Weiterentwicklung sichern zu können.

Alle Alternativen sollen geprüft werden

In einer Stellungnahme betonte die Gewerkschaft Syndicom am Dienstag, das angekündigte Konsultationsverfahren dürfe keine reine Formsache sein. Gemäss Syndicom stehen Skyguide und Sozialpartner in der Verantwortung, "sämtliche Möglichkeiten zu prüfen, um Kündigungen zu vermeiden oder deren Folgen abzufedern."

"Jetzt braucht es Transparenz, Respekt gegenüber den Mitarbeitenden und ein ernsthaft geführtes Konsultationsverfahren", äusserte sich Syndicom-Zentralsekretärin Carol Ghiggi. Die Gewerkschaft gab an, sich für die Betroffenen einzusetzen und sie im angekündigten Konsultationsverfahren eng begleiten zu wollen.

In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

13:46 Julius Bär: 9.30% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Swiss Market® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
09:38 Marktüberblick: Deutsche Börse, Delivery Hero und Sartorius gesucht
09:01 SMI dreht ins Plus
05:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Gelingt der Ausbruch?
18.05.26 Wie die Fraport AG um Wachstum kämpft
12.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’946.80 19.76 SY6B1U
Short 14’234.27 13.79 SIDBIU
Short 14’769.16 8.83 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’388.01 19.05.2026 14:22:38
Long 12’849.81 19.91 SDFBZU
Long 12’577.68 13.79 SQ6BJU
Long 12’039.32 8.86 SZHBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Michael Burry sieht KI-Blase aufziehen: Diese Aktien bevorzugt der Hedgefondsmanager
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend im Sinkflug
ams-OSRAM-Aktie letztlich mit Gewinnen: Unternehmen optimiert Bilanzstruktur mit neuer Anleihe
SpaceX-IPO erfolgt offenbar Mitte Juni - Aktien von Rocket Lab & Co. im Aufwind
Lufthansa-Aktie fester: Kühne Holding denkt offenbar über weitere Aufstockung von Beteiligung nach
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Montagnachmittag ausgebremst

Top-Rankings

Q1 2026: Diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im Depot
Depot im Detail
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Das 1. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
1. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.