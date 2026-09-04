Skyguide: Manuela Staub übernimmt Leitung Unternehmenskommunikation

Genf (awp) - Skyguide erhält eine neue Kommunikationschefin: Manuela Staub übernehme die Leitung der Unternehmenskommunikation per 1. Oktober 2026, teilte die Flugsicherungsgesellschaft am Freitag in einem Communiqué mit.

"Mit Manuela Staub gewinnen wir eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin, die sowohl die Schweizer Aviatik als auch das regulatorische und politische Umfeld bestens kennt", erklärte Skyguide-Chef Peter Merz. "Ihre breite Erfahrung in Unternehmenskommunikation, Corporate Affairs und Transformation ist für uns gerade in der aktuellen Phase von grossem Wert."

Staub hatte von 2020 bis 2026 verschiedene Führungsfunktionen beim Flughafen Zürich bekleidet, darunter auch die Rolle der Kommunikationschefin. Zuvor war sie über 20 Jahre in verschiedenen Kommunikations- und Führungsfunktionen bei der Swisscom tätig, wie es weiter hiess.

Skyguide steckt seit einiger Zeit in Turbulenzen. Das Unternehmen machte wiederholt Schlagzeilen mit Geldsorgen und Betriebsstörungen. Um Gegensteuer zu geben, hat Skyguide eine Restrukturierung angekündigt. Nach der Konsultation im Rahmen des Restrukturierungsprogramms rechnet die Firma mit insgesamt 50 Kündigungen.

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