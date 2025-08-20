Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’229 0.1%  SPI 16’988 0.2%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’358 -0.3%  Euro 0.9402 0.0%  EStoxx50 5’482 0.0%  Gold 3’326 0.3%  Bitcoin 91’961 0.9%  Dollar 0.8076 0.0%  Öl 66.6 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So lukrativ wäre eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren gewesen
So hätte sich ein Investment in Tron von vor 3 Jahren ausgezahlt
QIAGEN-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die QIAGEN-Aktie
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
DroneShield-Aktie unter Druck: Abgang von Grossaktionär und Gewinnmitnahmen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2025 11:42:36

Skyguide kontrolliert Navigationsanlagen am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich
246.40 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Zürich (awp/sda) - Zwischen dem 25. bis 30. August überprüft die Flugsicherung Skyguide am Flughafen Zürich die Navigationsanlagen mit Messflügen. Diese Flüge erfolgen nachmittags und teils auch nachts bis spätestens um zwei Uhr.

Konkret handle es sich um die Instrumentenlandesysteme (ILS) und die Drehfunkfeuer (VOR/DME), teilte der Flughafen Zürich am Dienstag mit. Um die Genauigkeit der Navigationsanlagen sicherzustellen, würden diese periodisch getestet.

Diese regelmässig durchgeführten Messflüge erfolgen auch abseits der gewohnten Flugrouten. Sie werden laut Medienmitteilung mit einem zweimotorigen Propellerflugzeug ausgeführt.

Nachrichten zu Flughafen Zürich AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten