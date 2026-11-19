Lausanne (awp/sda) - Die Schweizer Flugsicherung Skyguide modernisiert ihre Radar- und Funkanlage auf dem Berg La Dôle im Waadtländer Jura. Die Arbeiten kosten 50 Millionen Franken und sollen bis 2039 abgeschlossen sein. Die Anlage spielt eine wichtige Rolle bei der Überwachung des Flugverkehrs.

Ein Helikopter transportierte kürzlich 17 Baustellencontainer auf den Gipfel, wie Skyguide am Donnerstag mitteilte. Diese sollen es ermöglichen, dass künftig mehr Bauarbeiter gleichzeitig vor Ort arbeiten können.

Das Bauprogramm umfasst rund 15 Projekte. Vorgesehen sind unter anderem die Sanierung der Gebäude, die Modernisierung der technischen Anlagen und ein besserer Schutz vor Bränden und unbefugtem Zutritt. Den Abschluss bildet der Ersatz der Seilbahn.

Die bestehende Seilbahn sei weiterhin zugelassen und gut gewartet, nähere sich aber dem Ende ihrer Lebensdauer, schrieb Skyguide weiter. Die neue Anlage soll den Transport schwerer Lasten erleichtern und widerstandsfähiger gegen Wind, Eis und Kälte sein.

Arbeiten dauern länger

Die Bauarbeiten auf 1677 Metern Höhe sind besonders anspruchsvoll. Laut Skyguide dauern sie rund 50 bis 60 Prozent länger als vergleichbare Arbeiten im Flachland. Das Wetter bestimmt weitgehend, wann die Bauarbeiter tätig sein können.

Hinzu kommen die engen Platzverhältnisse auf dem Gipfel und die begrenzte Transportkapazität der Seilbahn. Gleichzeitig muss die Radar- und Funkanlage rund um die Uhr in Betrieb bleiben.

Die Anlage auf La Dôle dient der Radarüberwachung und der Funkverbindung mit Flugzeugbesatzungen. Sie kann Flugzeuge in einem Umkreis von knapp 280 Kilometern erfassen. Das Überwachungsgebiet reicht bis nach Lyon, Mailand und Zürich.

Die Station gehört zu einem Netz von Radaranlagen in der Schweiz und den Nachbarländern. Fluglotsinnen und Fluglotsen nutzen deren Daten, um den Flugverkehr sicher zu überwachen und zu leiten.

Mehr Sicherheit bei Ausfällen

Mit der Modernisierung will Skyguide die Betriebssicherheit erhöhen. Heute befinden sich teilweise mehrere Systeme, die sich gegenseitig absichern sollen, am selben Ort.

Künftig sollen zwei Gebäude unabhängig voneinander funktionieren. Jedes erhält eine eigene Stromversorgung, Kühlung und Funkausrüstung. Fällt eines der Gebäude aus, kann das andere dessen Aufgaben übernehmen.

Von den insgesamt 50 Millionen Franken entfallen 35 Millionen auf die technischen Anlagen und Gebäude. Weitere 15 Millionen sind für den Ersatz der Seilbahn vorgesehen. Die letzte umfassende Sanierung liegt rund 40 Jahre zurück.