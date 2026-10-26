Skyguide ernennt Gilles Bloch-Morhange zum Finanz- und HR-Chef

Genf (awp) - Gilles Bloch-Morhange ist vom Skyguide-Verwaltungsrat zum neuen Chief Finance & People Officer befördert worden. Er wird die Funktion zum 1. Mai 2027 übernehmen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Bloch-Morhange folgt damit als Finanzchef auf Nicole Leyre, welche das Unternehmen nach Erreichen der Altersgrenze verlassen wird. Bis Ende April 2027 werde Leyre ihre Funktion weiterführen, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Sie war seit 2018 als Finanzchefin Mitglied der Geschäftsleitung. Der bisherige Personalchef Hans Bracher tritt Ende 2026 in den Ruhestand und seine Funktion wird mit der Finanzabteilung zusammengelegt.

Die neue Geschäftsleitung von Skyguide sei damit komplett. Per Anfang 2027 wird die Unternehmensspitze auf fünf von bisher neun GL-Mitgliedern verkleinert. Die neue Struktur soll das Unternehmen effizienter machen und den Fokus auf das Kerngeschäft stärken.

Gilles Bloch-Morhange arbeitet seit 2021 bei Skyguide. Er kam als Head of Strategy & Business Development ins Unternehmen. Seit dem 1. Juli 2025 ist er interimistisch Chief Business Development Officer und Mitglied der Geschäftsleitung. In seinen bisherigen Funktionen habe er die Strategie von Skyguide massgeblich mitgeprägt und zentrale strategische Projekte sowie die Transformation des Unternehmens vorangetrieben, heisst es weiter.

Bevor Bloch-Morhange zu Skyguide kam, bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei SITA im Bereich IT- und Telekommunikationsdienstleistungen für die Luftfahrt. Dabei arbeitete er in Europa, Asien sowie Süd- und Nordamerika.

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