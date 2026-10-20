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20.10.2026 17:42:36
Skyguide behebt Störung - Kapazität bleibt bei 80 Prozent
(Update: Störung wurde behoben)
Genf (awp) - Die Flugsicherung Skyguide hat die technische Störung vom Dienstag behoben. Die Kapazität im Schweizer Luftraum bleibt allerdings vorerst auf 80 Prozent beschränkt.
Die Ursache der Störung sei mittlerweile identifiziert worden, teilte Skyguide am Dienstagabend mit. Die betroffenen Systeme funktionieren inzwischen wieder normal.
Vorsorglich werde die Kapazität während einer 24-stündigen Stabilisierungsphase aber weiterhin um 20 Prozent eingeschränkt. Damit solle sichergestellt werden, dass die Systeme zuverlässig funktionierten. Anschliessend werde wieder die volle Kapazität zur Verfügung stehen.
Zuvor hatte Skyguide die Kapazität wegen einer Störung des Radarsystems um 50 Prozent reduziert. An den Flughäfen Zürich und Genf waren Starts und Landungen kurzzeitig unterbrochen worden.
yz/rw
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