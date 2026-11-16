Skye Bioscience: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Skye Bioscience hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2.560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch