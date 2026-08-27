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27.08.2026 06:37:00
Skycap Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Skycap Investment hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.ch
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