Sky will Fernseh-Apps Paroli bieten

Die Bezahlfernseh-Plattform Sky will sich einen Teil am Fernsehgerätemarkt sichern und mit einem eigenen Gerät der wachsenden Konkurrenz von Streaming-Plattformen und Fernseh-Apps Paroli bieten. In Grossbritannien, wo zum Empfang von Sky bisher eine Satellitenschüssel nötig ist, soll der Flachbild-Fernseher vom 18. Oktober an in drei Grössen und fünf Farben erhältlich sein. In Deutschland und Österreich ist die Markteinführung für Ende nächsten Jahres geplant.

Die bisher zum Empfang der Sky-Programme erforderliche Set-Top-Box werde in das Gerät mit dem Namen „Sky Glass“ integriert. Es funktioniere über WLAN, so dass keine Schüssel, keine Box und kein Aufwand notwendig seien. Alle Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon, Prime oder Disney Plus wie auch herkömmliche Fernsehprogramme seien mit „Sky Glass“ mit einer Fernbedienung oder über Sprachsteuerung zu empfangen.

Für das kleinste Gerät mit einem Durchmesser von 43 Zoll, das in Grossbritannien für 649 Pfund angeboten wird, werden dort mit dem Abo 39 Pfund im Monat fällig, das grösste (65 Zoll) kostet 1049 Pfund oder 47 Pfund pro Monat. Die Preisstaffel für Deutschland stehe noch nicht fest, werde aber vergleichbar mit der in Grossbritannien sein. In Deutschland und Österreich würden jedes Jahr rund sieben Millionen Fernseher verkauft; daran wolle Sky einen Anteil haben.

Sky, vor drei Jahren vom US-Kabelriesen Comcast für 40 Mrd. Dollar gekauft, kämpft mit den Streaming-Riesen um Marktanteile und begehrte Inhalte wie Serien und Sportereignisse. Auch Apple oder Kabelanbieter bündeln kostenpflichtige und -freie Medieninhalte.

Netflix-Aktie am Rekordhoch

Marktführer im Streaming-Markt ist nach wie vor Netflix trotz zunehmender Konkurrenz wie etwa Sky. Die Aktie von Netflix hat sich nach einer langen Seitwärtsphase wieder nach oben orientiert und sogar ein neues Rekordhoch bei knapp 650 Dollar erreicht. Auch der MACD (Momentum) zeigt nach oben und könnte der Aktie einen neuen Schub geben.

