Sky Quarry stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.44 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 97.76 Prozent auf 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch