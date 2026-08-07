SKY Perfect JSAT zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SKY Perfect JSAT hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SKY Perfect JSAT ein EPS von 0.270 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 209.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SKY Perfect JSAT 206.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch