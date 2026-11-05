SKY Perfect JSAT präsentierte Quartalsergebnisse

SKY Perfect JSAT gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 27.54 JPY gegenüber 22.12 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31.05 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33.50 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch