SKY Perfect JSAT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SKY Perfect JSAT hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 29.02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SKY Perfect JSAT 19.41 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat SKY Perfect JSAT im vergangenen Quartal 33.39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SKY Perfect JSAT 29.83 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch