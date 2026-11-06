SKY Perfect JSAT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SKY Perfect JSAT hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.35 USD gegenüber 0.300 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.11 Prozent zurück. Hier wurden 210.4 Millionen USD gegenüber 210.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch