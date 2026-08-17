Sky Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sky Industries lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1.74 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sky Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1.27 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 191.5 Millionen INR – eine Minderung von 0.41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 192.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch