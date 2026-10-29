Sky Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sky Gold präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.26 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4.38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 23.91 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.84 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch