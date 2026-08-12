Sky Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sky Gold hat am 09.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Sky Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6.67 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.97 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 20.13 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.31 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch