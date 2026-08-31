SKSHU Paint: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SKSHU Paint lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.22 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SKSHU Paint 0.370 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.23 Prozent auf 3.60 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.69 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch