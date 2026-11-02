SKSHU Paint präsentierte Quartalsergebnisse

SKSHU Paint hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.08 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12.67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.12 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.58 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch