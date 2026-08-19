SKRR Exploration: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SKRR Exploration hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

SKRR Exploration hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.750 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch