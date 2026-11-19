Skotan hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 PLN je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Skotan ebenfalls 0.020 PLN je Aktie eingebüsst.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.9 Millionen PLN – eine Minderung von 2.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.0 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch