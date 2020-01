Skoda-Absatz fällt 2019 leicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Tochter Skoda hat 2019 weltweit 1,24 Millionen Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert, 0,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Als Grund für den leichten Absatzrückgang nannte der Autobauer die schwächere Entwicklung des Pkw-Marktes in China. Im Rest der Welt steigert Skoda die Auslieferungen dagegen um 5,3 Prozent auf 960.700 Fahrzeuge und erzielte in Europa mit einem Plus von 5,8 Prozent sogar ein Rekordjahr.

Im Dezember legten die weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 114.700 Fahrzeuge zu.

January 13, 2020 08:53 ET (13:53 GMT)